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Между Ираном и Северным Кавказом планируется организовать прямое авиасообщение

Из Ирана на Северный Кавказ и обратно планируется запустить прямые рейсы. Авиасообщение может быть организовано в ближайший месяц, сообщает портал "Это Кавказ".

Между Ираном и Северным Кавказом могут открыть прямое авиасообщение
© Unsplash

Первая группа из представителей иранских турагентств посетила Кабардино-Балкарию и ознакомилась с достопримечательностями региона. Делегация заявила о заинтересованности в развитии туризма и выразила готовность сотрудничать по всем взаимовыгодным направлениям.

Как выспаться в самолете

"Мы уже вели переговоры с авиационными компаниями в Москве для того, чтобы арендовать два самолета, чтобы они могли летать из Ирана в разные города России, и я думаю, что результат будет в ближайший месяц", – приводятся слова председателя совета директоров Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств Республики Ирана.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как избежать потери багажа при перелете.