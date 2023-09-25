Между Ираном и Северным Кавказом могут открыть прямое авиасообщение

Между Ираном и Северным Кавказом планируется организовать прямое авиасообщение
Из Ирана на Северный Кавказ и обратно планируется запустить прямые рейсы. Авиасообщение может быть организовано в ближайший месяц, сообщает портал "Это Кавказ".
Первая группа из представителей иранских турагентств посетила Кабардино-Балкарию и ознакомилась с достопримечательностями региона. Делегация заявила о заинтересованности в развитии туризма и выразила готовность сотрудничать по всем взаимовыгодным направлениям.
"Мы уже вели переговоры с авиационными компаниями в Москве для того, чтобы арендовать два самолета, чтобы они могли летать из Ирана в разные города России, и я думаю, что результат будет в ближайший месяц", – приводятся слова председателя совета директоров Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств Республики Ирана.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как избежать потери багажа при перелете.