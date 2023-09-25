Между Ираном и Северным Кавказом могут открыть прямое авиасообщение

"Мы уже вели переговоры с авиационными компаниями в Москве для того, чтобы арендовать два самолета, чтобы они могли летать из Ирана в разные города России, и я думаю, что результат будет в ближайший месяц", – приводятся слова председателя совета директоров Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств Республики Ирана.