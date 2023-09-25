За месяц единой электронной визой воспользовались более 30 тысяч иностранцев

Приезд в Россию для всех, кто интересуется страной, стараются упростить. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации 25 сентября.

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С 1 августа заработала единая электронная виза для 55 стран, в том числе и европейских.

«Только за август по ней приехало более 30 тысяч иностранцев», — сообщил глава ведомства.

Также запущен групповой безвизовый туристический обмен с Китаем, а уже на прошлой неделе с использованием такого же механизма на Кавказ прибыла первая группа туристов из Ирана.