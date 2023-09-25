Названы приоритеты развития внутреннего туризма
Механизм поддержки региональных программ развития туризма хотят сделать единым. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников в ходе «правительственного часа» в Совфеде 25 сентября.
Необходимо наращивать предложения в сфере внутреннего туризма по России, заявил глава ведомства. Уже определены три приоритетных направления.
«Во-первых, развитие номерного фонда. Вторая задача — это транспортная инфраструктура и доступность поездок. И третья задача — развитие новых точек притяжения», — сообщил Решетников.
Номерной фонд наращивают за счет программы по созданию модульных гостиниц. В этом и следующем годах поддержат 650 проектов на 14,5 тысячи номеров. Также идет подготовка к запуску второго этапа отбора по программе льготного кредитования для строительства крупных отелей.
Кроме того, продолжится развитие туристических точек притяжения в разных субъектах России. Для этого четыре доступных сейчас субсидии хотят объединить в одну, чтобы сформировать единый механизм поддержки региональных программ. Сейчас это решение обсуждают с регионами, заявил глава Минэкономразвития.