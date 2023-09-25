Названы приоритеты развития внутреннего туризма

Механизм поддержки региональных программ развития туризма хотят сделать единым. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников в ходе «правительственного часа» в Совфеде 25 сентября.

© unsplash.com

Необходимо наращивать предложения в сфере внутреннего туризма по России, заявил глава ведомства. Уже определены три приоритетных направления.

«Во-первых, развитие номерного фонда. Вторая задача — это транспортная инфраструктура и доступность поездок. И третья задача — развитие новых точек притяжения», — сообщил Решетников.

Номерной фонд наращивают за счет программы по созданию модульных гостиниц. В этом и следующем годах поддержат 650 проектов на 14,5 тысячи номеров. Также идет подготовка к запуску второго этапа отбора по программе льготного кредитования для строительства крупных отелей.