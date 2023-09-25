Поезда из Казани в Ульяновск начнут ходить быстрее

Пригородные поезда, следующие по маршруту Казань — Ульяновск, начнут ходить быстрее благодаря модернизации. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на АО «Содружество».

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Время в пути сократится уже с воскресенья, 1 октября. Так, пассажирские составы будут отправляться из столицы Татарстана в 14:19, что на 16 минут позже обычного графика. В то же время в Ульяновск они прибудут в 20:04 — на шесть минут быстрее, чем раньше.

Кроме того, в обратном направлении поезд отправится в 07:39, то есть на девять минут позже, чем прежде. При этом в Казань он прибудет в 11:12 (на 33 минуты раньше).