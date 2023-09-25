В авиакомпании «Ютэйр» назвали дату запуска рейсов из Сургута в Дубай

С 30 сентября авиакомпания «Ютэйр» начнет выполнять рейсы из Сургута в Дубай. Время в пути займет более шести часов, югорчане смогут летать в ОАЭ по субботам.

«Прямые рейсы в Дубай важны для наших пассажиров из Югры, поскольку ОАЭ — одно из самых востребованных направлений для отдыха и рабочих поездок, а также крупнейший в мире транзитный пункт», – говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться по субботам, в полете пассажиры проведут чуть более шести часов. Минимальная стоимость билетов до аэропорта Аль-Мактум для сургутян составит порядка 23 тысяч рублей. По минимальному тарифу пассажиры не смогут перевезти с собой багаж, кроме того, их не будут кормить. За эти услуги перевозчика придется доплатить.