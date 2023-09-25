Туристы продолжают жаловаться на пробки на границе Приморья с Китаем

Российские туристы обсуждают увеличившиеся задержки на китайско-российской границе из-за низкой пропускной способности МАПП «Пограничный». Об этом пишет Biang.

Очереди из автобусов теперь постоянно возникают на пути из Суйфэньхэ в Пограничный (из Китая в Россию), непосредственно на российской границе.

«С началом рабочей недели! Кто-то только встаёт, а кто-то ещё не ложился», — написала в Telegram одна из туристок, которая возвращалась из Суйфэньхэ в Приморье 24 сентября.

Пост привлёк внимание пользователей Telegram-канала «Суйфэньхэ на связи».

«Почему не открывают ж/д (переход Гродеково-Суйфэньхэ — ред.), пока не сделали Полтавку? Хочу поехать (в Суйфэньхэ — ред.), но сдерживает ночёвка на таможне», — написала одна из участниц чата.

В целом пользователи канала не поверили в то, что женщина провела ночь на границе. Одна из участниц паблика рассказала, что возвращалась во Владивосток из Суйфэньхэ в прошлый четверг. Дома она оказалась поздно ночью, ожидание перед МАПП «Пограничный» составило четыре часа.

«Вчера приехали на русскую таможню в 18:30, впереди было семь автобусов, в 21:00 прошли махом», — поделилась опытом еще одна пользовательница чата.

О загруженности автомобильного погранперехода Суйфэньхэ — Пограничный на пассажирском направлении в соцсетях и пабликах, связанных с приграничным туризмом, сообщалось несколько дней назад.

На данный момент основной поток туристов из Приморского края заезжает в КНР через автомобильный погранпереход Пограничный — Суйфэньхэ. Соседний автомобильный погранпереход Полтавка — Дуннин не работает с 8 августа из-за разрушения паводком международного моста через реку Гранитная.