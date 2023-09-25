СМИ узнали о намерении властей собирать больше данных об авиапассажирах

Для этого планируется расширить перечень информации при бронировании билетов. В частности, речь идёт о способах оплаты билета (наименование банка, последние четыре цифры номера счёта или карты), пишет газета «Известия» со ссылкой на источник на авиарынке, знакомый с планами.

Также это могут быть учётная запись пассажира на сайте авиакомпании и IP-адрес компьютера, с которого передавалась информация при бронировании. Кроме того, в госсистему могут начать собирать информацию о багаже, дате, когда гражданин бронировал билет.