Власти России хотят собирать больше данных об авиапассажирах

Российские власти обяжут авиакомпании собирать больше данных о пассажирах при бронировании билетов, сообщают «Известия». Сведения станут передаваться в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

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Издание отмечает, что в централизованную базу персональных данных хотят собирать информацию в том числе о способе оплаты билета и багаже. Весь список категорий данных пока не установлен, пояснил источник «Известий».

Российские власти планируют расширить перечень данных о бронировании авиабилетов, которые должны передаваться в <...> ЕГИС ОТБ. Например, данные о способе оплаты билета, данные учетной записи пассажира на сайте авиакомпании и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация при бронировании, — рассказал собеседник издания.