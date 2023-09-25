В Хабаровске перестанут выдавать визы в Китай

Генеральное консульство КНР в Хабаровске приостановит свою работу на неделю. Это связано с проведением китайских праздников.

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Жителей предупредили, что ограничения введены с 29 сентября по 6 октября. В этот период в генконсульстве не будут принимать документы, а также оформлять визы.

Приостановка работы связана с праздником середины осени, когда китайцы отдыхают три дня. Кроме того, 1 октября в Китае отметят День образования КНР. Так как 7-е и 8-е числа выпадают на субботу и воскресенье, снова обратиться в генконсульство можно будет только 9 октября, в понедельник.