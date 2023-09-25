В Австралии заявили о возобновлении выдачи групповых виз туристам из КНР

Власти Австралии объявили о возобновлении группового туризма из Китая и начале выдачи специальных виз для граждан КНР. Соответствующее заявление сделал министр туризма и путешествий Дон Фаррелл.

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В заявлении, распространенном пресс-службой ведомства, Фаррелл указал, что "Австралия рада приветствовать возвращение групповых туров из Китая и возобновляет с 25 сентября 2023 года выдачу соответствующих виз гражданам КНР".

"Возобновление групповых туристических поездок граждан КНР станет еще одним долгожданным стимулом для туроператоров Австралии. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать китайских путешественников, которые приедут в нашу страну", - сообщил он.

Также министр отметил, что в 2019 году китайские туристы, совершавшие групповые поездки, потратили в Австралии более 580 млн австралийских долларов ($372,7 млн), что составило "почти треть общего объема расходов всех туристов из КНР, отдыхавших в Австралии".

Обострение отношений между Канберрой и Пекином

В 2020 году отношения между Канберрой и Пекином существенно осложнились из-за требования властей Австралии провести международное расследование для установления причин начала пандемии и роли властей Китая в распространении коронавирусной инфекции.

В ответ КНР ввела высокие торговые пошлины на австралийский ячмень и вино, а также запретила поставки угля и говядины ведущих австралийских производителей. Канберра подала жалобу в ВТО, на что Пекин отреагировал запретом туристических поездок своих граждан в Австралию. Позднее отношения двух стран еще более ухудшились из-за подписания соглашения по безопасности между Китаем и Соломоновыми Островами, о чем стало известно в марте 2022 года. Канберра обвинила Пекин в экспансии и попытке распространить свое влияние на островные государства в Тихом океане.