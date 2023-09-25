Россияне смогут на авто доехать до Хэйхэ из Благовещенска
Пассажирское сообщение запустят по дороге Благовещенск – Хэйхэ. Сейчас по международному мосту идет только грузовой транспорт.
Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Мост для пассажирского сообщения планируют открыть в следующем году. По его словам, по нему за 1,5 года прошло свыше 50 тысяч единиц транспорта, а потенциал пропускной способности моста выше в десятки раз.
На текущий момент в период навигации между Благовещенском и Хэйхэ через Амур ходят пароходы, работает ледовая переправа. В межсезонье перевозка туристов осуществляется на судах на воздушной подушке.