Пассажирам отложенного рейса Иркутск – Пхукет заплатят компенсации
Авиакомпания «Икар» отложила рейс Иркутск – Пхукет, который должен был состояться в воскресенье, на трое суток. О том, какие льготы предусмотрены пострадавшим пассажирам, рассказал перевозчик.
По его данным, людям, которые все-таки полетят на остров в среду, 27 сентября, будут выплачены компенсации за сокращенное время пребывания на Пхукете: отдыхать в теплой стране придется меньше, ведь дата вылета обратно, в Иркутск, остается прежней.
При этом ехать в Таиланд необязательно: перевозчик выразил готовность вернуть полную стоимость тура пассажирам, которых не устраивает урезанный вариант отпуска. За деньгами «Икар» попросил обратиться к оператору, у которого приобреталась путевка.