Пассажирам отложенного рейса Иркутск – Пхукет заплатят компенсации

Авиакомпания «Икар» отложила рейс Иркутск – Пхукет, который должен был состояться в воскресенье, на трое суток. О том, какие льготы предусмотрены пострадавшим пассажирам, рассказал перевозчик.

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По его данным, людям, которые все-таки полетят на остров в среду, 27 сентября, будут выплачены компенсации за сокращенное время пребывания на Пхукете: отдыхать в теплой стране придется меньше, ведь дата вылета обратно, в Иркутск, остается прежней.