Туристы просидели 18 часов в аэропорту Иркутска

В Иркутске более 500 туристов провели 18 часов в аэропорту из-за неисправности самолета, который должен был направляться на остров Пхукет в Таиланде. Неизвестно, смогут ли пассажиры вылететь в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Сообщается, что ранее пассажиров чартерного рейса пригласили на посадку, но неожиданно развернули из-за технических неполадок с самолетом и сообщений о том, что пилот не прошел медосмотр. К настоящему моменту туристов заселили в гостиницу, и по ожиданиям, их вылет состоится в три часа ночи 25 сентября.