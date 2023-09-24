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Туристы просидели 18 часов в аэропорту Иркутска из-за неисправности самолета

В Иркутске более 500 туристов провели 18 часов в аэропорту из-за неисправности самолета, который должен был направляться на остров Пхукет в Таиланде. Неизвестно, смогут ли пассажиры вылететь в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Туристы просидели 18 часов в аэропорту Иркутска
© ТК «Звезда»

Сообщается, что ранее пассажиров чартерного рейса пригласили на посадку, но неожиданно развернули из-за технических неполадок с самолетом и сообщений о том, что пилот не прошел медосмотр. К настоящему моменту туристов заселили в гостиницу, и по ожиданиям, их вылет состоится в три часа ночи 25 сентября.

На данный момент этот же рейс также ожидают на Пхукете, но чтобы вернуться домой.