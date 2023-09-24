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Сочи и Калининград стали лучшими городами для отдыха в сентябре

Лучшими городами для отдыха в сентябре стали Сочи и Калининград. Опрос провёл сервис бронирования жилья Суточно.ру.

Названы лучшие города для отдыха в сентябре
© Unsplash

Поездки в Сочи осенью пользуются спросом, несмотря на окончание сезона. В Калининграде туристов привлекают Балтийское побережье, достопримечательности, природа.

В топ также попали Санкт-Петербург (11% респондентов), Дербент (9%) и Казань (6%).

Сортавала и Зеленоградск получили по 5% голосов. У Москвы и Нижнего Новгорода по 4%.