Названы лучшие города для отдыха в сентябре

Лучшими городами для отдыха в сентябре стали Сочи и Калининград. Опрос провёл сервис бронирования жилья Суточно.ру.

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Поездки в Сочи осенью пользуются спросом, несмотря на окончание сезона. В Калининграде туристов привлекают Балтийское побережье, достопримечательности, природа.

В топ также попали Санкт-Петербург (11% респондентов), Дербент (9%) и Казань (6%).