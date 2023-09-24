Пашинян заявил о неэффективности структур безопасности, в которых состоит Армения

Внутренняя и внешняя структура безопасности Армении нуждается в перестройке, что показали события последних дней, заявил в обращении к согражданам премьер-министр Никол Пашинян. "Анализ ситуации показывает, что те системы безопасности и те союзники, на которые мы долгие годы возлагали надежды, поставили проблему выявления наших уязвимостей и обоснования невозможности для армянского народа иметь независимое государство", - цитируют главу кабмина "Новости-Армения". Он подчеркнул, что "некоторые партнеры" Армении прилагают все больше усилий, чтобы продемонстрировать эту уязвимость страны в сфере безопасности. Так, военные действия Азербайджана поставили под удар не только внешнюю, но и внутреннюю стабильность Армении, нарушив "все нормы корректности" и "взятые договорами обязательства". Кроме того, "незаконная блокада Лачинского коридора" и "нападение на Нагорный Карабах" 19 сентября поднимают важнейшие вопросы о целях и мотивах деятельности российского миротворческого контингента, указал Пашинян. Также неэффективны для Армении и инструменты ОДКБ, добавил Пашинян. По его мнению, защиту безопасности республики способна обеспечить ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС). 13 сентября в интервью Politico Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.