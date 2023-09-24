Для беременных предложили сделать отдельные стойки регистрации в аэропортах
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил во всех российских аэропортах оборудовать отдельные стойки регистрации для беременных. Соответствующее письмо, как сообщает ТАСС, парламентарий направил министру транспорта РФ Виталию Савельеву.
По мнению Слуцкого, новшество необходимо «во избежание длительного пребывания будущей матери в положении стоя, что не рекомендуется врачами в связи с нарушением кровообращения». И в конце концов реализация этой идеи должна положительно сказаться на демографии, потому что беременные, как отмечают авторы письма, «являются главным звеном в повышении демографической конъюнктуры страны».
Идея, наверное, хорошая, однако Леонида Слуцкого и его соратников некоторые туристы заподозрили в излишнем популизме. Вот пара мнений из соцсетей, посвященных авиаперевозкам:
«В этом нет смысла и логики. Необходимо предоставить право таким пассажирам обращаться на стойку регистрации без очереди», «В аэропортах очень лояльное отношение к беременным. Никто не заставляет их стоять в очереди на регистрацию. Сотрудники авиакомпании везде стараются пригласить беременных, а также стариков, инвалидов и родителей с детьми пройти без очереди».
Некоторых подписчиков нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома» заинтересовало, как новшество способно повысить демографические показатели, другие же отметили, что беременных при регистрации обычно и так пропускают без очереди.
Но, как выяснилось, не всегда, и часть пассажиров готовы поддержать идею Слуцкого.
«В этом году летала сама беременная больше 10 раз, в редких случаях пропускают. Это действительно необходимо и важно», – написала туристка.
Еще одна наша читательница подробнее рассказала о своем опыте и также высказалась в поддержку инициативы:
«Вообще это мировая практика, когда беременных, семьи с малышами и пожилых ведут на отдельную стойку, у нас, увы, это редкость, только если сотрудник какой-то заметит такого пассажира и проведет. Никто никому не уступает. В прошлом году летала беременная, в этом с грудничком. За границей отдельные стойки, у нас просто стоишь со всеми, без очереди один раз только получилось подойти».