Для беременных предложили сделать отдельные стойки регистрации в аэропортах

«Вообще это мировая практика, когда беременных, семьи с малышами и пожилых ведут на отдельную стойку, у нас, увы, это редкость, только если сотрудник какой-то заметит такого пассажира и проведет. Никто никому не уступает. В прошлом году летала беременная, в этом с грудничком. За границей отдельные стойки, у нас просто стоишь со всеми, без очереди один раз только получилось подойти».