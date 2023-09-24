Подорожавший отдых в Турции отпугнул российских туристов

Турцию летом 2023 года посетили 2,5 миллиона россиян. Однако из-за повышения цен на курортах турпоток пока еще не достиг допандемийного уровня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма Турции.

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Летом 2022 года россияне совершили 2,15 миллиона поездок в Турцию. В июне-августа 2023 года курорты страны посетили 2,56 миллиона россиян. Это на 19% больше, чем в прошлый сезон.

В 2020 и 2021 году из-за пандемии коронавируса страну приехали 454 тысячи и 1,8 миллиона россиян соответственно.

Тем не менее, показатели этого года пока не достигли уровня 2019 года. Тогда за июнь—август Турцию посетили 3,16 миллиона граждан России. Это на 23,4% больше, чем этим летом.