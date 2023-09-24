Филиппины намерены увеличить турпоток из России

Глава филиппинского МИД Энрике Манало сообщил, что его страна заинтересована в увеличении турпотока из России. По его словам, за последний год уже отметился рост на этом направлении. Однако показатели все еще не достигли допандемийного уровня.

«У нас есть серфинг, глубоководное плавание. Все то, что вам обычно нравится», - сообщил глава МИД Филиппин.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала о том, что россияне стали гораздо чаще бронировать авиабилеты в Китай. Спрос на путешествия в это время года вырос в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Наиболее популярным городом стал Гуанчжоу. На втором месте оказался Пекин, а на третьем - Шанхай.