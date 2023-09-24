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Филиппины намерены увеличить турпоток из России

Глава филиппинского МИД Энрике Манало сообщил, что его страна заинтересована в увеличении турпотока из России. По его словам, за последний год уже отметился рост на этом направлении. Однако показатели все еще не достигли допандемийного уровня.

Филиппины намерены увеличить турпоток из России
© unsplash.com

«У нас есть серфинг, глубоководное плавание. Все то, что вам обычно нравится», - сообщил глава МИД Филиппин.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала о том, что россияне стали гораздо чаще бронировать авиабилеты в Китай. Спрос на путешествия в это время года вырос в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Наиболее популярным городом стал Гуанчжоу. На втором месте оказался Пекин, а на третьем - Шанхай.