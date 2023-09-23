Чем привлекателен Иран для российских туристов?

Первый организованный выезд российских туристов в Иран состоится до конца сентября – это заявление Минэкономразвития.

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Чем исламская республика может порадовать путешественников и к чему нужно быть готовым во время этой поездки, телеканал «МИР 24» спросил вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна.

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Соглашение о безвизовом режиме для тургрупп было подписано странами 1 августа. Насколько, на ваш взгляд, российским туристам может быть интересен Иран?

- Интерес к Ирану продолжает расти. Это связано, в первую очередь, с наличием прямого авиасообщения, что всегда является преимуществом для российских туристов. Сама по себе поездка в Иран получается довольно бюджетной. Да, там нет таких пляжей, как на других доступных курортах. Но есть обширная культурная, экскурсионная и гастрономическая программа, которая позволяет провести в Иране от пяти до десяти дней.

Иран называют одной из самых колоритных и своеобразных ближневосточных стран. Насколько он отличается от своих соседей по Персидскому заливу?

Иран – это действительно уникальная страна с точки зрения менталитета, культуры. В отличие от арабских стран, которые ее окружают, там совершенно другая культура поведения, другой менталитет жителей, они приветливо относятся к туристам. Там сохранилось огромное количество исторического наследия, чего зачастую не хватает российским туристам на остальных курортах и в странах Ближнего Востока. Именно в Иране можно посмотреть первозданную историю древней Персии.

Сколько времени нужно закладывать на первое знакомство со страной так, чтобы не произошло перегрузки впечатлениями?

- Там совершенно другая климатическая зона, и туристы иногда ездят в Иран просто с оздоровительными целями. Там интересно и довольно вкусно, обязательно надо попробовать гастрономические особенности этой страны. Еда там – одно из главных развлечений и способов получения позитивных эмоций.

Красиво, тепло, вкусно. Что еще к этому можно добавить?

- Очень самобытно и колоритно. Я думаю, что многие туристы привезут с собой иранские коврики как сувениры, которыми славится страна. Там есть, что показать и предложить российским туристам.

Вы сказали, что это достаточно бюджетная поездка. Если для первого раза взять ознакомительную путевку на семь ночей, то в какую примерно сумму это обойдется?

- Курсовые колебания сотрясают туризм, они сказались на стоимости. Недельная поездка обойдется примерно в 100 тысяч рублей на человека, это довольно бюджетно. Сюда включена обширная экскурсионная составляющая. Где-то надо будет доплатить за ужины, где-то за входные билеты, но это существенно не влияет. Среди конкурентов, за исключением стран СНГ, которые по-прежнему являются более бюджетными для кратковременного отдыха россиян, Иран выходит на первое место, он точно дешевле Стамбула.

На что идет основная часть из этих 100 тысяч? Я смотрел цены на авиабилеты, можно найти очень бюджетные варианты.

- Это аномалия заграничных полетных программ, которые действуют в России. На полеты в Иран действительно самая бюджетная цена из тех направлений, где есть прямое авиасообщение. Ценник начинается от 15 тысяч рублей.

В цене путевки основная часть уйдет не столько на проживание, сколько на логистическую составляющую. Чем больше вы путешествуете по стране, тем дороже становится программа. Само проживание там довольно недорогое. Например, в Тегеране присутствуют пятизвездочные гостиницы, но наши туристы предпочитают жить в более экономных, но от этого не менее интересных вариантах. Например, пожить в древней усадьбе, которая переделана в гостиницу персидского стиля, очень интересно.

Не надо забывать, что Иран – это исламская страна, и там есть ограничения, к которым туристам нужно быть готовым. Какие это ограничения?

- Самое первое ограничение – это полное отсутствие алкоголя в стране. Второе ограничение касается прекрасного пола, которому нужно будет покрывать голову и не носить вызывающие наряды. В остальном сами иранцы довольно толерантно относятся к туристам. Максимум можно получить вежливое замечание, если кто-то выбивается из рекомендованных правил. Каких-то особых ограничений в плане поведения туристов, которые бы отличались от той же Саудовской Аравии, нет. Тегеран – живой город, там даже присутствует некая ночная жизнь, молодежи там довольно интересно.

Подписано двухстороннее туристическое соглашение. Накануне, насколько я знаю, в Россию прилетела группа представителей иранских турагенств, и они уже знакомятся с инфраструктурой на Севеном Кавказе. Насколько интересным местом может стать Россия для иранских туристов?

- Россия для иранских туристов гораздо интереснее, чем Иран для российских, потенциал въездного потока в Россию оценивается в разы выше, чем потенциал выездного потока.

Иранские туристы давно стали любимыми в странах СНГ, в той же Армении их очень много. Их любят, потому что они щедрые. Наличие визового барьера усложняло их приезд в Россию, но теперь, когда его сняли для групповых поездок, они смогут путешествовать.

К тому же полетные программы выполняют не только российские, но и иранские перевозчики. Потенциал въезда, особенно в преддверии зимних праздников и следующего летнего туристического сезона, в России будет большой. Я уверен, что иранцы займут, как минимум, второе место, – первое, как мы прогнозируем, достанется Китаю.

Кому, на ваш взгляд, надо отправиться в Иран уже сейчас?