В Сочи – за две, обратно – за тридцать: туристов удивили цены на авиабилеты в сентябре

Туристов удивили низкие цены на авиабилеты в Сочи, которые неожиданно появились в агрегаторах. Из Сибири и Урала в ближайшие дни можно улететь за 2–3 тыс. руб. И это с багажом.

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Предложения из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Омска в основном были связаны с чартерами «Аэрофлота». Где-то с похожими ценами проскакивала еще и «Победа» с багажным местом в 10 кг.

Некоторые из легких на подъем туристов купились на данное предложение, оформив билет one way на воскресенье и понедельник, и уже принялись паковать чемоданы. «Да куда вы торопитесь! Цены на обратную дорогу посмотрите – сразу расхочется на море», – предостерегают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

В Екатеринбург и Челябинск в ближайшие полторы недели не улететь дешевле 20 тыс. И это единичные случаи. Чаще – от 25 до 30 тыс. Кресло в экономклассе в Омск не получится занять меньше чем за 25 тыс. В Тюмень прямые рейсы без пересадки – в диапазоне от 30 до 40 тыс.

«И ведь лезут как на сыр в мышеловке. Обратно ценник, конечно, вообще не гуманный ставят. Даже дороже, чем обычно в разгар сезона», – считают туристы.

«Повезло» не только сибирякам. Тенденция общая. Даже в Москву, куда больше всего рейсов с Черноморского побережья, ценники зашкаливают – 20, 25, 30… Планируете вернуться в Санкт-Петербург – сразу готовьтесь выложить в районе 40 тыс.