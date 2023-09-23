Россиянин накопил грехов на Бали

С Бали на этой неделе депортировали еще двух россиян: мужчину – за целую коллекцию нарушений, женщину – за то, что о них знала, но скрывала от компетентных индонезийских органов. Некий Максим Жильцов собрал своеобразный флеш-рояль, которого с лихвой хватило бы не на одного, а на целую группу нарушителей.

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Для начала он превысил срок пребывания в стране на 2 года. К оверстею приплюсовал хранение восьми складных ножей и газового баллончика, что запрещено местными законами. Ну и напоследок, скрывался под разными именами – иммиграционная служба нашла у него три паспорта на чужие имена. Россиянина летом уже вызывали в полицию, но он игнорировал повестки.

Сожительница обо всех нарушениях знала, но в компетентные органы ни о них, ни о месте нахождения своего возлюбленного не сообщила. Обоим выписали наказание в виде комфортного перелета рейсом Emirates по маршруту Бали – Сингапур – Дубай – Москва. Но, само собой, со всеми вытекающими запретами в связи с депортацией.

«Отличный маршрут. А выйти в город раньше Москвы можно, а то Дубай и Сингапур выглядят очень заманчиво», – шутят подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», обсуждающие новость.