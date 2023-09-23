Туристу-инвалиду дважды сломали коляску во время перелета

Пассажиру-инвалиду сломали электроколяску во время двух перелетов «Уральскими авиалиниями». Как рассказал 39-летний Николай Руденко, он летал с супругой из Москвы в Сочи. Уже 20 лет он использует такие средства передвижения. Из-за спинальной мышечной атрофии обычные коляски ему не доступны.

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При сдаче в багаж турист попросил сотрудников авиакомпании ничего не грузить на свой транспорт и не снимать с него аккумулятор. Но просьбу, как он считает, не выполнили. В аэропорт на Черноморском побережье коляска прилетела с поврежденной проводкой, из-за чего техника стала хуже передвигаться. Ну а после обратного пути повреждения стали критичными: «На коляску нельзя было сесть. Она вся шаталась, рама была искривлена. Меня просто лишили ног – теперь никуда не могу выйти из дома», – говорит Николай.

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Пострадавший пассажир является спортсменом-паралимпийцем и достаточно часто летает, но такое с ним случилось впервые. Он написал в авиакомпанию претензию с требованием компенсировать 100 тыс. руб. на покупку новой. По его словам, «Уральские авиалинии» просят подтвердить стоимость оборудования, прислав чек. А его нет в природе – коляску инвалиду выдал соцстрах по льготе. В ближайшие 5 лет новую там не получить.

На инцидент уже обратила внимание Уральская транспортная прокуратура. Она проведет проверку и сообщит свое мнение по поводу оказания услуг маломобильным категориям населения. Сам пострадавший готов обратиться в суд, если его требования не будут выполнены. Редакция направила запрос в авиакомпанию, предложив прокомментировать ситуацию.

«С багажом справиться не могут, зато штрафы с удовольствием собирают за перевесы и за габариты ручной клади», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Часть из них считает, что авиакомпания ни при чем: «А при чем тут авиакомпания – все вопросы к сотрудникам аэропортов».