Из Казани до Сарапула запустили пробный речной рейс

"Метеор-2020" впервые отправился по маршруту Казань — Чистополь — Нижнекамск — Елабуга — Набережные Челны — Сарапул — Елабуга. Это первый речной рейс, который связал Татарстан и Удмуртию, сообщили "Реальному времени" в Госкомитете по туризму республики.

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Пассажирами рейса стали туроператоры и журналисты из двух регионов. Во время экскурсии по Сарапулу гости из Татарстана ознакомятся с достопримечательностями Сарапульского музея-заповедника, посетят музейный квартал "Купеческий" и посетят центр старинного купеческого города на Каме.

— Наращивание межрегиональных речных пассажирских перевозок обеспечивает дополнительный импульс популяризации речного туризма на Средней Волге, что в свою очередь способствует развитию сети межрегиональных маршрутов в рамках туристического проекта "Великий Волжский путь" и позволяет гражданам путешествовать по соседним городам, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Поездка была организована в рамках проекта "Великий Волжский путь". Под его брендом реализуется более 20 межрегиональных маршрутов и идет разработка новых.