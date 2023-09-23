Из Казани до Сарапула запустили пробный речной рейс
"Метеор-2020" впервые отправился по маршруту Казань — Чистополь — Нижнекамск — Елабуга — Набережные Челны — Сарапул — Елабуга. Это первый речной рейс, который связал Татарстан и Удмуртию, сообщили "Реальному времени" в Госкомитете по туризму республики.
Пассажирами рейса стали туроператоры и журналисты из двух регионов. Во время экскурсии по Сарапулу гости из Татарстана ознакомятся с достопримечательностями Сарапульского музея-заповедника, посетят музейный квартал "Купеческий" и посетят центр старинного купеческого города на Каме.
— Наращивание межрегиональных речных пассажирских перевозок обеспечивает дополнительный импульс популяризации речного туризма на Средней Волге, что в свою очередь способствует развитию сети межрегиональных маршрутов в рамках туристического проекта "Великий Волжский путь" и позволяет гражданам путешествовать по соседним городам, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Поездка была организована в рамках проекта "Великий Волжский путь". Под его брендом реализуется более 20 межрегиональных маршрутов и идет разработка новых.
Накануне сообщалось, что весной 2024 года в Удмуртию из Татарстана по реке Каме планируют запустить туристические рейсы на судах на подводных крыльях "Метеор". Как сообщил министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев, "Метеоры" будут ходить из Набережных Челнов в Сарапул три раза в неделю. Соответствующего соглашения достигли руководители профильных министерств двух регионов.