Иранским туроператорам показали Эльбрус

Туроператоры из Ирана отправились на Эльбрус. Экскурсия проходит в рамках их первого визита в Россию по безвизовому режиму, передает корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова. Дорога из Пятигорска на Эльбрус занимает порядка двух часов вверх по живописному Баксанскому ущелью. Лента асфальта вьется вплоть до самого подножия высочайшей вершины Европы. Гости из Ирана впечатлены видами.

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«Во-первых, понравились города Кавказских Минеральных Вод. Хорошие отели, здравницы, вкусная вода и еда. Очень много общего между российской и иранской едой. Мы оказались в таком удивительном месте, в Кабардино-Балкарии. Горы у вас просто исполинские. Думаю, иранским туристам будет здесь интересно», – рассказал управляющий директор туристического агентства Исламской Республики Иран Али Джафарнеджад.

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Чтобы быть ближе к вершинам и увидеть панораму Кавказского хребта, гостей поднимут с комфортом на самой высокогорной канатной дороге в Европе. Конечная точка – четыре тысячи метров над уровнем моря. Иранских туроператоров интересует все: живописность места, количество и протяженность трасс, инфраструктура курорта Эльбрус. Все хорошо, говорит глава делегации Рафаии Хорматолла, теперь важно проработать вопросы транспортного сообщения между Россией и Ираном.

«Все страны, у которых сейчас хорошо развит туризм, начинали с этого этапа. Они отменили визовой режим. Турист долго не думает, в какую страну поехать. Он выбирает ту страну, в которую легче попасть, то есть без визы. Я рад, что этот вопрос Россия и Иран уже решили. Сейчас мы уже ведем переговоры, чтобы наладить воздушное сообщение между нашими странами», – рассказал председатель совета директоров ассоциации воздушного транспорта Исламской Республики Иран Рафаии Хорматолла.

В первую очередь будет удобно наладить прямое воздушное сообщение между Ираном и городами Кавказа, считают эксперты. Из Тегерана до аэропорта Кавказских Минеральных Вод лететь всего полтора часа.

«Иран – дружественная нам страна, которая в непосредственной близости от нас находится. Население – больше 85 миллионов. Поэтому они готовы к нам ездить, готовы смотреть, получать удовольствие от тех уникальных природных объектов, археологических, исторических, бальнеологических наших объектов. Мы должны этим пользоваться и предлагать иранскому туристу. Это польза и для инвесторов в будущем, тех, кто в дальнейшем будет вкладывать и повышать экономику и благосостояние наших субъектов. В будущем, я считаю, это перспективное направление для работы в сфере туризма наших регионов», – отметил исполнительный директор компании «КАВКАЗ.РФ» Хасан Тимижев.

В Минэкономразвития России полагают, что к концу текущего года благодаря безвизовому режиму из Ирана в Россию приедут более 60 тысяч туристов. «По итогам первой поездки группы из Ирана мы проведем экспертные консультации, чтобы обсудить технические детали оформления документов на безвизовые поездки, и настроим все процессы», – отметила официальный представитель Министерства экономического развития России Наируи Григорян. После Эльбруса туроператоры из Ирана оценят туристические возможности Чегемского ущелья. Оно расположено параллельно Баксанскому. В этом сезоне здесь запустили современный курорт для любителей полетать на параплане.