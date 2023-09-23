Стоимость турпутевки в Иран для россиян назвал эксперт

У российских туристов появилось новое безвизовое направление – Иран, куда путешественники отправятся уже в сентябре. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в эфире телеканала «МИР 24» объяснил растущий интерес к этой стране прямым авиасообщением.
Эксперт рассказал, что в Иране туристов ждет не традиционный пляжный отдых, а обширная культурная, экскурсионная и гастрономическая программа.
«Иран – это уникальная страна с точки зрения менталитета и культуры. В отличие от арабских стран, которые ее окружают, там совершенно другая культура поведения, другой менталитет жителей, они приветливо относятся к туристам. Там сохранилось огромное количество исторического наследия, чего зачастую не хватает российским туристам на остальных курортах и в странах Ближнего Востока. Именно в Иране можно посмотреть первозданную историю древней Персии», – сообщил специалист.
Иран – очень самобытная и колоритная страна со своими правилами и устоями. Эксперт напомнил, что там полностью отсутствует алкоголь, а женщины должны ходить с покрытой головой и в закрытой одежде.
Отдых в Иране достаточно бюджетный по сравнению с другими странами, для посещения которых не требуется виза. Как сообщил Артур Мурадян, недельная поездка, в которую включена обширная экскурсионная составляющая, обойдется примерно в 100 тысяч рублей на человека. Интересно, что стоимость перелета из России в Иран невысокая, билет можно купить по цене от 15 тысяч рублей.