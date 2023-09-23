Стоимость турпутевки в Иран для россиян назвал эксперт

«Иран – это уникальная страна с точки зрения менталитета и культуры. В отличие от арабских стран, которые ее окружают, там совершенно другая культура поведения, другой менталитет жителей, они приветливо относятся к туристам. Там сохранилось огромное количество исторического наследия, чего зачастую не хватает российским туристам на остальных курортах и в странах Ближнего Востока. Именно в Иране можно посмотреть первозданную историю древней Персии», – сообщил специалист.