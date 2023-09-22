В Карачаево-Черкессии построят 130 глэмпингов

Неподалеку от Карачаевска, а также в Зеленчукском районе возведут более 130 глэмпингов в рамках реализации инвестпроектов с софинансированием из федерального бюджета. Об этом сообщает издание "Это Кавказ" со ссылкой на телеграм-канале главы республики Рашида Темрезова.

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По данным издания, глэминги будут построены к концу 2024 года.

«130 модульных средств размещения для туристов до конца 2024 года будут построены в Зеленчукском районе и Карачаевском городском округе в результате реализации 21 инвестиционного проекта. Инвестиционные проекты будут реализованы на условиях софинансирования за счет федеральных и региональных субсидий и средств инвесторов», — сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов.