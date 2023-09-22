Российский турист прожил две недели в аэропорту Пхукета
В аэропорту Пхукета российский турист провел 14 дней. Мужчину уже отправили на родину.
По информации от "Турпрома", россиянин опоздал на свой рейс обратно в РФ и не смог купить билет на другой самолет, а также оплатить номер в отеле, так как потратил все свои деньги на отдых. У него остались только паспорт и мобильный телефон.
38-летний мужчина решил ждать, пока его мать сможет купить ему билет домой, однако пенсионерка не смогла быстро собрать нужную сумму денег. В результате турист вынужден был прожить две недели в аэропорту.