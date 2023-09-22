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Российский турист прожил две недели в аэропорту Пхукета

В аэропорту Пхукета российский турист провел 14 дней. Мужчину уже отправили на родину.

Российский турист прожил две недели в аэропорту Пхукета
© Poslednie-novosti.com

По информации от "Турпрома", россиянин опоздал на свой рейс обратно в РФ и не смог купить билет на другой самолет, а также оплатить номер в отеле, так как потратил все свои деньги на отдых. У него остались только паспорт и мобильный телефон.

38-летний мужчина решил ждать, пока его мать сможет купить ему билет домой, однако пенсионерка не смогла быстро собрать нужную сумму денег. В результате турист вынужден был прожить две недели в аэропорту.