В АТОР рассказали об обстановке в Крыму

Туристическая инфраструктура в Севастополе работает штатно, организованных туристов немного, в основном они размещены у моря, а не в центре города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию Туроператоров (АТОР).

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Днем 22 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Министерства обороны РФ, один военнослужащий пропал без вести. В здании начался пожар, окружающая его территория была оцеплена полицией, а дороги в городе перекрыты. Глава Крыма Аксенов заявил, что над полуостровом сбили несколько крылатых ракет.

Накануне Минобороны России сообщало, что Киев предпринял попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов. В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских дронов. Также были сбиты по одному БПЛА в Курской, Белгородской и Орловской областях.