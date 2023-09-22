Аэроэкспрессы будут следовать до Северного терминального комплекса в Шереметьево с 25 по 29 сентября

Поезда «Аэроэкспресс» будут прибывать и отправляться от Северного терминального комплекса на направлении Шереметьево с 25 по 29 сентября 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

«С 25 по 29 сентября все «Аэроэкспрессы» на направлении Шереметьево будут следовать до/от Северного терминального комплекса аэропорта (терминалы В, С). Движения поездов между Северным (терминалы В, С) и Южным (терминалы D, E, F) терминальными комплексами аэропорта не будет», – говорится в сообщении.