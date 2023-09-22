Прямой авиарейс Санкт-Петербург – Абу-Даби запустят в октябре

Соглашение о выходе в Пулково нового авиаперевозчика удалось достичь в ходе рабочей встрече Сергея Корнеева, председателя Комитета по развитию туризма Петербурга, Грэма Мюррэя, руководителя направления по взаимодействию с аэропортами и формированию полетной стратегии ведущей авиакомпании ОАЭ, Ольги Кая, руководителя направления по работе с ключевыми клиентами аэропорта Пулково и Андрея Колодия, коммерческого представителя авиакомпании. Имя самой авиакомпании не называют.