Минэкономразвития опубликовало рекомендации туристам, но не всем
Минэкономразвития РФ выпустило свод рекомендаций, которых следует придерживаться туристам. Однако, по мнению наблюдателей, информация оказалась неполной.
- Проверить, что туроператор или турагент, у которого приобретается путевка, есть в соответствующем федеральном реестре.
- Обязательно заключить договор о реализации турпродукта и получить платежные документы, подтверждающие оплату. «Не проводите платежи на личные карты физических лиц, только на счет той компании или ИП, с кем заключен договор», – предупреждают чиновники.
- Позаботиться о страховке – жизнь и здоровье следует застраховать обязательно, можно выбрать и другие варианты, например предусмотреть компенсацию в случае отмены рейса. Некоторые страны, напоминают в Минэкономразвития, не пускают к себе без страховки.
- И вообще, нужно подробнее познакомиться с государством, куда планируется путешествие. В частности, надо четко знать все ограничения и правила въезда в страну, чтобы по прилете не возникли какие-нибудь неприятные сюрпризы.
Второй блок памятки Минэка посвящен действиям туриста, если вдруг туроператор предоставил некачественную услугу. Тут все просто. Вначале необходимо написать в адрес компании претензию – лучше направить ее по обычной почте, но e-mail также подойдет. Если туроператор предпочитает отмалчиваться, то через 10 дней следует обратиться в Роспотребнадзор, там помогут составить исковое заявление в суд. Иск следует подавать по месту жительства.
Отдельно отмечена ситуация, когда туроператор оказывается банкротом. В этом случае необходимо обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба. Если тур зарубежный, то претензии можно предъявить и «Турпомощи».
В общем-то ничего принципиально нового в своде правил нет. Обращает на себя внимание лишь то, что памятка Минэкономразвития относится к тем, кто едет отдыхать за границу и организует путешествие через туркомпании. Однако у нас много самостоятельных туристов, которые покупают билеты и бронируют отели напрямую или же пользуются услугами маркетплейсов. А, кроме того, они любят кататься по России. Получается, нужен еще как минимум один перечень рекомендаций. Например, как быть, если турист забронировал апартаменты посуточно в Сочи на одном из специализированных сайтов, а по приезде обнаружилось, что фотографии не соответствуют действительности, хозяин требует доплатить или такой объект вообще отсутствует по указанному адресу? Такие ситуации нередки. Редакция отправила запрос в пресс-службу министерства.
«Минэк постарался понятным языком для широкого круга сформулировать памятку по защите прав туристов. Конечно, можно ее доработать, сделать более подробной, возможно, впоследствии Минэкономразвития выпустит дополнения», – прокомментировал основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.