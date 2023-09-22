Минэкономразвития опубликовало рекомендации туристам, но не всем

Второй блок памятки Минэка посвящен действиям туриста, если вдруг туроператор предоставил некачественную услугу. Тут все просто. Вначале необходимо написать в адрес компании претензию – лучше направить ее по обычной почте, но e-mail также подойдет. Если туроператор предпочитает отмалчиваться, то через 10 дней следует обратиться в Роспотребнадзор , там помогут составить исковое заявление в суд. Иск следует подавать по месту жительства.

В общем-то ничего принципиально нового в своде правил нет. Обращает на себя внимание лишь то, что памятка Минэкономразвития относится к тем, кто едет отдыхать за границу и организует путешествие через туркомпании. Однако у нас много самостоятельных туристов, которые покупают билеты и бронируют отели напрямую или же пользуются услугами маркетплейсов. А, кроме того, они любят кататься по России. Получается, нужен еще как минимум один перечень рекомендаций. Например, как быть, если турист забронировал апартаменты посуточно в Сочи на одном из специализированных сайтов, а по приезде обнаружилось, что фотографии не соответствуют действительности, хозяин требует доплатить или такой объект вообще отсутствует по указанному адресу? Такие ситуации нередки. Редакция отправила запрос в пресс-службу министерства.