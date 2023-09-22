Стюардесса ворвалась в туалет к пассажирке и опозорила ее

Пассажирка самолета опозорилась перед попутчиками, когда стюардесса ворвалась в туалет и застала ее обнаженной. Своей историей девушка поделилась в TikTok-аккаунте с никнеймом @loulouorange.

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По словам Луизы Мельчер (Louisa Melcher), она пробыла в туалете так долго, что бортпроводница решила взломать дверь и выставила девушку напоказ другим пассажирам. Ситуацию усугубил тот факт, что на Мельчер было надето боди. Поэтому, чтобы воспользоваться туалетом, ей пришлось полностью раздеться.

При этом другая пассажирка, ожидавшая своей очереди в уборную, попыталась сразу войти в комнату и помыть руки, чем еще больше смутила Мельчер.

Ролик стал вирусным в соцсети, многие пользователи посочувствовали блогерше.

«Я работаю в аэропорту и могу сказать, что это определенно против правил», «Мой худший страх», «Разве они не должны сначала стучать?» — писали они в комментариях.