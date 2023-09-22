Иностранка застряла в России без денег из-за отмены авиарейса

Гражданка Казахстана застряла в России практически без средств к существованию из-за отмены рейса авиакомпании Red Wings. Об этом пишет портал TourDom.

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Стало известно, что иностранка прибыла в Краснодарский край, чтобы посетить малую родину и сходить на могилу отца. Отмечается, что девушка приобрела единый билет со стыковкой: Караганда — Екатеринбург — Сочи и обратно. «Выбирая маршрут, хотела долететь быстро, не через Москву с 19-часовой стыковкой», — добавила она.

По словам туристки, в популярном российском курортном городе она «сорила деньгами направо и налево», поскольку знала, что все важные покупки уже были сделаны.

«И вдруг авиаперевозчик не переносит, а тупо отменяет рейс, — рассказала она. — Мне эти Red Wings такой головняк создали».

На руках у девушки был только билет из Сочи в Екатеринбург. Поэтому в Казахстан ей пришлось добираться на автомобилях с пересадками: сначала до Костаная, потом до Астаны, а затем до Караганды.

Помимо проблем с транспортом путешественница сообщила о возникших трудностях с финансами.

«Дело не в деньгах, их у меня в тенге предостаточно, а в том, чтобы снять с банковской карточки, — пояснила она. — В прошлом году банкомат "Уралсиба" прекрасно выдавал мне денежку по карте казахстанского "Халык Банка", а в этом году — нетушки».