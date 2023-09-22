Туристы не верят, что севший в поле самолет «Уральских авиалиний» полетит

Специалисты «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском провели проверку состояния аварийно севшего аэробуса и пришли к хорошим выводам: «Самолет не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полёты», – говорят в авиакомпании.

© tourdom.ru

Техники уже устранили неисправность гидросистемы воздушного судна, из-за которой все и произошло. Нашли ещё несколько проблем, но они не критичны. Часть из них также исправят на месте. Но пока борт законсервируют и огородят. До транспортировки может пройти еще несколько месяцев.

Туристы не верят, что в итоге воздушное судно куда-то полетит: «Как они его собрались транспортировать? Как минимум надо отсоединять крылья. А кто будет обратно все это на место ставить? В конечном итоге разберут на запчасти, да и всё», – высказывают версию подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Часть туристов считает, что выводы после экспертизы в поле могут быть преждевременными: «Оценить серьезность повреждений могут только производители и разработчики, которые владеют всей конструкторской документацией, сведениями о ресурсе узлов».

Многие из участников обсуждения готовы со спокойной душой полететь на этом воздушном судне в будущем, если в итоге его признают исправным: «Вы же понимаете, что любой самолет имеет за собой историю с событиями, то, что у него что-то отказало когда-то, не говорит совершенно ни о чем». И лишь 6% из 1700 участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома» не сели бы в кресло аэробуса из-за суеверий.