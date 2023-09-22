Число побывавших в Турции за 8 месяцев этого года россиян составило 4,35 млн. Они опередили в рейтинге туристов из других стран, сообщает "ТАСС" с ссылкой на данные Министерства культуры и туризма страны.

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года рост туристического потока из России на популярный курорт составил 44,84%. Доля россиян среди всех иностранных туристов в Турции за прошедшие 8 месяцев превысила 13%.

На втором и третьем местах рейтинга расположились граждане из Германии (4,08 млн) и Великобритании (2,65 млн). Туристы из Болгарии (1,82 млн) и Ирана (1,53 млн) следуют сразу же после них.

Всего за 8 месяцев Турцию посетили 33,4 млн иностранцев. В 2022 году этот показатель составлял 29,3 млн.

Уточняется, что чаще всего туристы останавливаются в Стамбуле и Анталье.