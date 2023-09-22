Россиянам предложили кавказский all inclusive

Новые курорты Северного Кавказа смогут предложить россиянам отдых по системе «все включено». Об этом сообщил Рустам Тапаев.

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По его словам, кавказский all inclusive введут, например, на строящемся горнолыжном курорте Мамисон в Северной Осетии и в дагестанском Каспийском кластере. «Формат "все включено" на этих курортах может действительно быть очень интересен», — отметил Тапаев.

Он добавил, что представители туристической отрасли региона также рассматривают идею развивать на территории Каспийского кластера версию all inclusive для мусульман. Она будет включать весь спектр услуг без алкоголя.