Пассажир усадил на соседнее кресло манекен, чтобы лететь в комфорте

Мужчина соорудил из своей одежды фигуру, напоминающую человека.

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Для того, чтобы лететь без соседа, используя два кресла, пассажир рейса Southwest Airlines пошел на хитрость. Он соорудил из своей одежды фигуру, похожую на человеческую, и усадил ее на соседнее кресло.

В результате другие пассажиры, посчитав, что оба кресла заняты, не стали беспокоить предприимчивого туриста, сообщает The Sun.

Соседнее пустое кресло в самолете, позволяющее пассажиру максимально комфортно расположиться и лететь с комфортом, чаще всего редкость, поскольку переворзчики стараются заполнить борт. В случае с Southwest Airlines хитрость пассажира сработала, поскольку авиакомпания использует политику открытых мест, поэтому пассажиры вправе сами выбирать себе кресло.