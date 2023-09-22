Пассажир усадил на соседнее кресло манекен, чтобы лететь в комфорте
Мужчина соорудил из своей одежды фигуру, напоминающую человека.
Для того, чтобы лететь без соседа, используя два кресла, пассажир рейса Southwest Airlines пошел на хитрость. Он соорудил из своей одежды фигуру, похожую на человеческую, и усадил ее на соседнее кресло.
В результате другие пассажиры, посчитав, что оба кресла заняты, не стали беспокоить предприимчивого туриста, сообщает The Sun.
Соседнее пустое кресло в самолете, позволяющее пассажиру максимально комфортно расположиться и лететь с комфортом, чаще всего редкость, поскольку переворзчики стараются заполнить борт. В случае с Southwest Airlines хитрость пассажира сработала, поскольку авиакомпания использует политику открытых мест, поэтому пассажиры вправе сами выбирать себе кресло.