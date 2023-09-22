Друзья и одиночество: больше половины россиян предпочитают отдыхать вдали от семьи
Ростовская область, 22 сентября 2023. DON24.RU. Отдыхать без партнера предпочитают 66% россиян. Из них 36% хотят проводить время с друзьями, 22% мечтают отправиться в те места, которые неинтересны их мужу или жене, еще 17% любят бывать в одиночестве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Ozon Travel.
«Однако 39% россиян высказали опасения, что подобный отдых может привести к конфликтам в отношениях. В это же время 32% респондентов договорились со своими партнерами о раздельном отпуске, куда они отправляются в одно время», — пишет источник.
Для путешествий в одиночку горожане чаще всего выбирают горы, где можно отдохнуть активно и провести эмоциональный детокс, а также места у моря, санатории или поездки в новые страны.