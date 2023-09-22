Стало известно, какие фильмы россияне смотрят в путешествиях

Стало известно, какие фильмы россияне смотрят во время путешествий
Во время путешествий россияне предпочитают смотреть комедии, триллеры и драмы. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на результаты исследования.
56% респондентов смотрят фильмы и сериалы в поездках, чтобы скоротать время в дороге. Из них 75% путешественников выбирают для этой цели комедии, а 42% и 41% – триллеры и драмы соответственно.
На просмотре фильмов ужасов останавливаются 14% опрошенных россиян. А 16% респондентов, помимо вышеперечисленных жанров, отмечали боевики, детективы и фантастику.
Ранее "Рамблер" рассказывал, где россияне отдыхали этим летом.
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