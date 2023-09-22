Стало известно, какие фильмы россияне смотрят в путешествиях

Во время путешествий россияне предпочитают смотреть комедии, триллеры и драмы. Об этом сообщают " РИА Новости " с ссылкой на результаты исследования.

56% респондентов смотрят фильмы и сериалы в поездках, чтобы скоротать время в дороге. Из них 75% путешественников выбирают для этой цели комедии, а 42% и 41% – триллеры и драмы соответственно.