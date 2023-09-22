В Приморье прибыла первая группа туристов из Китая по безвизовому режиму

Первая группа китайских туристов прибыла в Приморье по возобновленному между Россией и Китаем безвизовому туристическому режиму. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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"Первая группа китайских туристов отправилась в Приморье по безвизу. Через погранпереход Хуньчунь - Краскино в пятницу, 22 сентября, в Россию приедут 64 путешественника. Как рассказали в агентстве по туризму региона, первые списки туристов из Китая, которые собираются посетить Приморье, поступили в ведомство накануне, 21 сентября. Сегодня в 11:30 по местному времени (04:30 мск) границу пересекла первая тургруппа - это 14 человек", - говорится в сообщении.

Остальные гости группами приедут в регион до конца дня. Туристический безвизовый режим между Россией и Китаем возобновился 1 августа.

Руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский сообщил ТАСС, что с февраля текущего года, когда Китай открыл границы, по середину августа в Приморье с визами въехали более 37 тыс. граждан КНР. "Если говорить о тех, кто приезжает по визам, в том числе и электронным, то в среднем [они находятся в регионе] 3-4 дня. Из тех, кто прибыл, большинство - бизнес или VIP. Среди предпочтений - море, гастрономия, природа, европейская культура в Азии", - сказал Крепский.