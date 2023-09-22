Отели Казани вошли в топ самых дорогих в России

Казань заняла четвертую строчку в рейтинге российских городов с самыми дорогими отелями для командированных. Такое исследование провели сервис "Авиасейлс" и банк "Точка" (данные есть в распоряжении "Реального времени").

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Столица Татарстана уступила по ценам Сочи, Москве и Санкт-Петербургу. Средняя стоимость номера в Казани — 5,4 тысячи рублей за сутки.

Кроме того, Казань заняла шестое место в списке самых популярных для командировок городов. Самыми востребованными вновь оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Цена бизнес-поездки по России в первом полугодии этого года составляет в среднем 39,3 тысячи рублей, что на 16% больше, чем год назад. Стоимость включает в себя авиабилеты в обе стороны, проживание в отеле и суточные выплаты. Сумма рассчитана на четыре дня — такова длительность командировок по стране, согласно данным "Авиасейлс".