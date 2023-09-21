Турпоток в Дагестан с начала 2023 года вырос на 13%

Турпоток в Дагестан с начала этого года достиг отметки в 1 миллион 285 тысяч человек, что почти на 13% выше показателей прошлого года.

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«На сентябрь 2023 года турпоток в республику составил 1 миллион 285 тысяч. <> Соответственно, за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 1 миллион 141 тысячу человек», — сообщил заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Магомед Габибуллаев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам летнего сезона для туристической отрасли в регионах страны.

По его данным, наибольшей популярностью пользовались два новых туристических объекта — пещера Нохъо в Казбековском районе и мультимедийный фонтан в Дербенте. Также у туристов популярны активные виды отдыха, в том числе пешие походы, конные прогулки, сапсерфинг, сплавы по рекам.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минтуризма региона, половина из посетивших Дагестан туристов приехали в летний сезон. За три месяца республику посетили более 600 тысяч гостей.