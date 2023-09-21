Россиянин опоздал на рейс и две недели ночевал в аэропорту Пхукета

Россиянин провел в аэропорту Пхукета две недели из-за отсутствия денег. Об этом сообщило издание The Phuket Express.

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38-летний мужчина опоздал на рейс из Таиланда в Россию. При этом багаж путешественника улетел. Денег на покупку нового билета или на отель у туриста не было, поэтому ему пришлось две недели ночевать в аэропорту.

Сотрудники аэропорта Пхукета помогали россиянину: они кормили его и даже подобрали сменную одежду. Жизнь в таких условиях спровоцировала у туриста развитие глазной инфекции.