Россиянин опоздал на рейс и две недели ночевал в аэропорту Пхукета

Россиянин потратил на отпуск в Таиланде все деньги и две недели ночевал в аэропорту
Россиянин провел в аэропорту Пхукета две недели из-за отсутствия денег. Об этом сообщило издание The Phuket Express.
38-летний мужчина опоздал на рейс из Таиланда в Россию. При этом багаж путешественника улетел. Денег на покупку нового билета или на отель у туриста не было, поэтому ему пришлось две недели ночевать в аэропорту.
Сотрудники аэропорта Пхукета помогали россиянину: они кормили его и даже подобрали сменную одежду. Жизнь в таких условиях спровоцировала у туриста развитие глазной инфекции.
В конце концов мужчина смог вернуться домой при помощи матери, которая нашла деньги на обратный билет для сына.
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