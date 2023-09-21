Семью сняли с рейса из-за тяжелой аллергии ребенка на орехи

Семью из шести человек сняли с рейса авиакомпании British Airways из-за тяжелой аллергии ребенка на орехи. Историей британцев поделилось издание Daily Mail.

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Элис Смит (Alice Smith) рассказала журналистам, что собиралась поехать в Дубай с мужем, двумя сыновьями 14 и 18 лет и пожилыми родителями. Перед вылетом 24 августа туристка почти две недели обсуждала с перевозчиком возможность полностью исключить орехи на борту, потому что у ее младшего ребенка аллергия. По словам британки, заболевание настолько серьезное, что мальчику приходится носить с собой шприц с адреналином на случай анафилактической реакции.

По данным портала, в авиакомпании согласились убрать на рейсе блюда с орехами. Более того, экипаж самолета пять раз предупредил путешественников о том, что на борту есть человек с аллергией и попросил пассажиров отказаться от употребления орехов. По словам Смит, некоторые даже отдавали купленные в аэропорту снеки бортпроводникам.

Однако все изменилось, когда британке предложили меню, в котором были креветки с мукой из кешью. Семья Смит пришла в ужас и обратилась к членам экипажа, после чего к ним подошли три сотрудника аэропорта и попросили покинуть самолет.

«Я не могу передать вам шок и ужас. Моя семья была в отчаянии», — поделилась британка. Как уточнило издание, семье Смит предоставили билеты на рейс на следующий день, из-за чего они потеряли день долгожданного отпуска. В дальнейшем при перелете в Дубай проблем с орехами не возникло.