Россия усложнит получение загранпаспорта за рубежом

Российский МИД предложил повысить цену оформления загранпаспорта для россиян за рубежом. Так, обычный паспорт на 5 лет может подорожать с 30$ до 35$, а биометрический на 10 лет — с $80 до $90. В соседней Белоруссии президент Александр Лукашенко ранее утвердил указ, запрещающий гражданам получать паспорта за рубежом, теперь им придется вернуться в республику для оформления документа. Как изменилась процедура для граждан двух стран — в материале «Газеты.Ru».

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Повышение пошлины

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Министерство иностранных дел России предложило провести индексацию сборов за консульские услуги, оказываемые гражданам РФ за рубежом. В частности, это коснется оформления загранпаспортов. Проект постановления российского кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, дипломатическое ведомство предлагает повысить стоимость оформления загранпаспорта сроком на 5 лет с $30 до $35, а биометрического на 10 лет — с $80 до $90. Кроме того, планируется повысить цену за оформление паспорта гражданам до 14 лет: с $10 до $15 за обычный паспорт, с $40 до $50 — за биометрический.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что индексация сборов связана с тем, что стоимость услуг не повышалась с момента их утверждения постановлением правительства РФ в 2010 году. В проекте отмечается, что за прошедшие 13 лет покупательная способность доллара США, являющегося расчетной валютой ставок, из-за инфляции упала более чем на 30%. В документе подчеркивается, что рост сборов в отношении наиболее востребованных документов – паспортов и доверенностей – составит $5-10, это должно обеспечить минимизацию дополнительных расходов для плательщиков.

Также МИД предложил увеличить в два раза — с $65 до $130 – стоимость оформления заявления о выходе из российского гражданства как в общем, так и в упрощенном порядке.

Кроме того, повысится стоимость консульского сбора за нотариальные действия по удостоверению брачного договора – с $100 до $110, по удостоверению завещаний — с $25 до $35.

Одновременно с этим проект предусматривает выдачу бесплатной обыкновенной деловой визы для иностранцев — владельцев карт для деловых и служебных поездок в страны — участницы форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Новые правила для белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 сентября подписал указ «О документировании населения Республики Беларусь» о приостановке выдачи паспортов гражданам РБ, проживающим за рубежом. Это же касается как обмена паспорта, так и продления срока его действия. Прошлая редакция указа подразумевала свободное получение или обмен документа. В Белоруссии существует единый документ для внутреннего пользования и поездок за рубеж.

Пункт 27, в котором говорилось, что посольства и консульства могут продлевать срок действия паспорта, полностью исключен из нового указа. Из других пунктов исключены упоминания МИД РБ, диппредставительств и консульских учреждений.

Получить, продлить или обменять паспорт можно будет только в «органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства».

Заявления граждан, которые уже подали документы для получения нового паспорта за рубежом, будут рассматриваться в прежнем порядке.

Если у находящегося за пределами РБ белоруса закончился срок действия паспорта, он может обратиться в консульство или посольство, чтобы оформить документ возвращенца. Об этом заявил РБК российский адвокат, ранее 17 лет проработавший в Белоруссии, Антон Гашинский. По его словам, документ имеет короткий срок действия и дает право вернуться в Белоруссию для получения нового паспорта.

Адвокат отметил, что многие белорусы не могут вернуться в республику в связи со статусом беженца в другой стране или наличием международной защиты. Если они все же вернутся в Белоруссию, то соответствующий статус потеряют и будут привлечены к уголовной ответственности в Белоруссии.

Как отметил Гашинский, Польша начала выдавать белорусам на один год проездной документ, который фактически заменяет им выданный в РБ загранпаспорт и позволяет передвигаться по миру. Другие страны пока не пошли на такой шаг, отметил юрист.

Кроме того, отметил адвокат, в связи с этим указом граждане РБ не смогут напрямую совершать удаленные сделки с недвижимостью на территории Белоруссии, поскольку посольства и консульства не будут удостоверять доверенности. Для участия в подобных сделках им понадобится доверенность, которая тоже выдается на территории Белоруссии.

Большинство белорусских релокантов покинули страну после масштабных протестов 2020 года. Пресс-секретарь лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Анна Красулина прокомментировала «Коммерсанту» новый указ:

«Это затронет огромное число беларусов. Рано или поздно это станет проблемой для всех граждан Республики Беларусь, находящихся вне страны. А уехало, по разным оценкам, от нескольких сот тысяч до 1,5 млн (при 9,5 млн населения в 2020 году)».

По ее словам, ранее ограничения по выдаче паспортов касались лишь тех, кто находился под прямым преследованием белорусских властей, то теперь проблемы у всех уехавших. Решение Лукашенко Красулина назвала «отчаянной попыткой насолить еще больше тем, кто уехал, а также попытаться вернуть хоть кого-то назад».