Турист попытался украсть куски мрамора из Акрополя и попался

По данным источника, 36-летнего мужчину поймали после обращения другого туриста в полицию. Он рассказал стражам правопорядка, что видел, как предполагаемый злоумышленник положил руки на участок Пропилеи — передних ворот, ведущих в Акрополь, что выглядело подозрительно.

Когда к туристу обратилась полиция, он заявил, что не знал о том, что брать куски мрамора незаконно. Уточняется, что ему было предъявлено обвинение в краже. Предположительно, румын будет привлечен к ответственности в соответствии с греческим законом, согласно которому все древние культурные объекты принадлежат государству.