Uzbekistan Airways планирует с октября летать в Домодедово и во Внуково

Авиакомпания Uzbekistan Airways с октября наряду с полетами в московский аэропорт Домодедово планирует выполнять рейсы и во Внуково. Об этом сообщила пресс-служба ведущего авиаперевозчика Узбекистана.

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"Uzbekistan Airways создает наиболее комфортные условия и с 1 октября 2023 года предоставляет выбор между двумя аэропортами Москвы - Домодедово и Внуково", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, борта авиакомпании продолжат летать из Ташкента в Домодедово рейсами HY601/602 и HY603/604, а из девяти региональных аэропортов республики они будут летать во Внуково.