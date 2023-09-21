Для привлечения новых туристов Индия решила поменять название

Ранее о смене названия также сообщили Голландия и Турция.

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Еще одна страна решила сменить название на более звучное, чтобы привлечь туристов. Так, Индия теперь будет называться Бхаратом.

Правда, местные жители пока не знают, как реагировать на изменение, а весомых доводов, говорящих как за смену названия, так и против инициативы, у местных властей нет.

Между тем, это не первая страна, которая меняет название на более звучное. Например, ранее Голландия снова стала Нидерландами, а Турция значится как Тюркийе, сообщает Турпром.