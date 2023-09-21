Екатеринбургские туристы застряли в Узбекистане из-за поломки самолета

«Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был отправиться из Бухары в Екатеринбург, не вылетел из-за поломки самолета. Туристы час просидели на борту, а потом их высадили», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ Новости», ссылаясь на пассажиров. Туристы имеют возможности купить еды, потому что не могут обменять деньги.