Стало известно, когда возобновится авиасообщение между Филиппинами и Россией

Филиппины надеются на прямое авиасообщение с Россией уже к Новому году
Авиасообщение между Россией и Филиппинами может быть возобновлено уже к Новому году. Начать планируется с рейсов из Владивостока в Себу, рассказал мэр филиппинского курорта Майкл Лопес Рама.
По его словам, переговоры о запуске прямых перелетов идут еще с лета, однако теперь в вопросе наметилась конкретика. В частности, градоначальник подготовил официальное обращение к парламенту Филиппин с просьбой посодействовать процессу согласования рейсов. Они должны начаться не позже декабря, чтобы привлечь в страну российских туристов на время январских каникул.
Уже известно, что в организации перевозки заинтересован «Аэрофлот». Однако нацпер пока получил допуски на рейсы в Себу и Манилу лишь из Москвы. Так что для запуска перелетов из Владивостока понадобится дополнительное решение от Росавиации.
Кроме того, Майкл Лопес Рама проведет переговоры с крупнейшими авиакомпаниями Филиппин на тему возобновления авиасообщения с Россией. Пока перевозчики занимают нейтральную позицию. Так, в Philippine Airlines уже отметили, что для них рынок РФ давно знаком, но запуск рейсов потребует дополнительной оценки возможностей и рисков.
При этом PAL Airlines летала раньше между Владивостоком и Манилой, но рейсы были чартерными. Если найдется заказчик, то авиакомпания снова готова встать на маршрут.
Сейчас добраться из Москвы на Филиппины можно только с пересадкой: в Китае, Катаре, ОАЭ и других странах. Например, билет round trip на Себу в октябре обойдется минимум в 69 тыс. руб., а в Манилу – от 58 тыс. руб. на человека. При этом туристам из Владивостока перелет обойдется на 10–20 тыс. дороже и в пути придется сделать не одну остановку.