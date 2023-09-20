Стало известно, когда возобновится авиасообщение между Филиппинами и Россией

Авиасообщение между Россией и Филиппинами может быть возобновлено уже к Новому году. Начать планируется с рейсов из Владивостока в Себу, рассказал мэр филиппинского курорта Майкл Лопес Рама.

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По его словам, переговоры о запуске прямых перелетов идут еще с лета, однако теперь в вопросе наметилась конкретика. В частности, градоначальник подготовил официальное обращение к парламенту Филиппин с просьбой посодействовать процессу согласования рейсов. Они должны начаться не позже декабря, чтобы привлечь в страну российских туристов на время январских каникул.

Уже известно, что в организации перевозки заинтересован «Аэрофлот». Однако нацпер пока получил допуски на рейсы в Себу и Манилу лишь из Москвы. Так что для запуска перелетов из Владивостока понадобится дополнительное решение от Росавиации.

Кроме того, Майкл Лопес Рама проведет переговоры с крупнейшими авиакомпаниями Филиппин на тему возобновления авиасообщения с Россией. Пока перевозчики занимают нейтральную позицию. Так, в Philippine Airlines уже отметили, что для них рынок РФ давно знаком, но запуск рейсов потребует дополнительной оценки возможностей и рисков.

При этом PAL Airlines летала раньше между Владивостоком и Манилой, но рейсы были чартерными. Если найдется заказчик, то авиакомпания снова готова встать на маршрут.